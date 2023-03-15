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Иванов: надо убрать систему VAR, пускай судьи ошибаются. Жалко их, это люди, которых в нашем футболе все критикуют

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Президент "Урала" Григорий Иванов выступил за отмену VAR, чтобы судьи могли ошибаться.
ФК "Урал"
- Надо поддерживать, убрать систему VAR, пускай судьи ошибаются. Если мы вспомним, тот же Коллина больше лошади наваливал, но он же невозмутим был всегда. Жалко мне их иногда бывает, они те самые люди, которых в нашем футболе все критикуют.

VAR был введен в России в 2019 году. Впервые данная технология начала использоваться в матчах Кубка России, а затем была перенесена и на игры Российской Премьер-Лиги. Несмотря на снижение количества спорных судейских решений, технология VAR регулярно подвергается критике за свое несовершенство, некоторые эксперты и футболисты считают, что видеоповторы "убивают дух игры".

Источник: "РИА Новости Спорт"


Урал Иванов Г
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