- После перерыва забили гол, все было под контролем. Потом "Крылья" перехватили инициативу. Это наша ошибка, над которой надо работать. Пропустили два гола. Опять начали давить. После 2:2, думаю, у нас было больше шансов на победу, - приводит мнение Чалова "СЭ".
ЦСКА в Самаре не сумел обыграть местные "Крылья Советов". Встреча закончилась со счетом 2:2. При этом в первые 45 минут игры команды не смогли поразить ворота друг друга. Во второй половине встречи московский коллектив к 76-й минуте уступал 1:2. Но после стандартного положения форвард самарцев Дмитрий Цыпченко сыграл рукой и арбитр после просмотра ВАР назначил 11-метровый в пользу команды Владимира Федотова, который уверенно реализовал именно Федор Чалов. Это уже 3-й гол форварда в 2023 году в официальных матчах. Теперь в активе форварда ЦСКА 14 точных попаданий в 26 встречах за армейцев во всех соревнованиях. Команда Владимира Федотова в следующем матче сыграет с "Зенитом".
Чалов – о ничьей с "Крыльями Советов": у ЦСКА было больше шансов на победу
Форвард ЦСКА Федор Чалов поделился мыслями по поводу результата матча с "Крыльями Советов" (2:2) в плей-офф Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ТАСС