- Думаю, Бенхамин откажется от гражданства Аргентины, чтобы получить российское. Причина в том, что он не будет играть в сборной Аргентины и вообще больше не хочет жить в этой стране из-за политической и экономической ситуации. А в России Гарре нашел спокойствие и хорошее качество жизни, - приводит комментарий Чемпиона Sport24.
Уроженец столицы Аргентины Буэнос – Айрес Бенхамин Гарре с зимы 2023 года защищает цвета "Крыльев Советов". Ранее футболист выступал у себя на родине за такие клубы как "Велез", "Расинг" и "Уракан". В общей сложности в Аргентине Бенхамин провел 58 матчей, в которых сумел забить 7 голов и отдать 4 ассиста. С 2017 по 2020 го Гарре играл в академии английского гранда "Ман Сити" (4+2 по системе гол плюс пас в 18 матчах). За самарский коллектив аргентинец уже успел отметиться 1 ассистентским действием в 5 поединках. Недавно стало известно, что Гарре собирается последовать примеру ряда легионеров РПЛ и намерен получать российский паспорт. Отметим, что ранее два зенитовца из Бразилии Клаудиньо и Малком официально получили статус граждан РФ.
Агент: Гарре откажется от гражданства Аргентины, чтобы получить российское. Он больше не хочет жить в этой стране
Представитель новичка "Крыльев Советов" Бенхамина Гарре Эмилио Чемпион высказался по поводу возможного получения российского гражданства игроком.
Фото: ПФК " Крылья Советов"