В "Локомотиве" подтвердили намерение начать переговоры о продлении контракта Баринова

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Химки
0 - 1 0 1
РостовЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
Торпедо1 тайм
П1 1.85X 3.3П2 4.6
Крылья Советов
0 - 0 0 0
Ахмат1 тайм
П1 1.94X 3.65П2 3.65
ЦСКА
19:30
ЗенитНе начат
П1 3.55X 3.4П2 2.26

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Уфа
1 - 2 1 2
ШинникЗавершен
Динамо Мх
0 - 0 0 0
Краснодар-21 тайм
П1 2.02X 2.32П2 5.8
Волга Ул
2 - 1 2 1
Алания1 тайм
П1 1.87X 3.2П2 3.41
Кубань
2 - 0 2 0
Велес1 тайм
П1 1.04X 7.95П2 13.9
Нефтехимик
17:30
ВолгарьНе начат
П1 2.23X 3.25П2 3.3
Балтика
18:00
АкронНе начат
П1 1.65X 3.7П2 5.4

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
17:00
Кристал ПэласНе начат
П1 1.27X 5.8П2 11

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бетис
0 - 0 0 0
Мальорка1 тайм
П1 2.42X 2.24П2 5.2
Осасуна
18:15
ВильярреалНе начат
П1 2.95X 3.1П2 2.65
Реал Сосьедад
18:15
ЭльчеНе начат
П1 1.48X 4.3П2 7.6
Хетафе
20:30
СевильяНе начат
П1 2.85X 3П2 2.85
Барселона
23:00
РеалНе начат
П1 2.18X 3.6П2 3.5

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сампдория
3 - 1 3 1
ВеронаЗавершен
Торино
17:00
НаполиНе начат
П1 4.5X 3.4П2 1.87
Фиорентина
17:00
ЛеччеНе начат
П1 1.6X 3.85П2 6
Лацио
20:00
РомаНе начат
П1 3.1X 2.9П2 2.8
Интер
22:45
ЮвентусНе начат
П1 2.11X 3.45П2 3.9

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
17:30
АйнтрахтНе начат
П1 2.55X 3.1П2 3.1
Байер
19:30
БаварияНе начат
П1 4.6X 4.5П2 1.67
Майнц
21:30
ФрайбургНе начат
П1 2.09X 3.35П2 3.8

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аяччо
0 - 1 0 1
Монако2 тайм
Ницца
17:00
ЛорьянНе начат
П1 1.63X 3.9П2 5.4
Монпелье
17:00
КлермонНе начат
П1 1.83X 3.6П2 4.5
Труа
17:00
БрестНе начат
П1 2.95X 3.3П2 2.45
Страсбур
17:00
ОсерНе начат
П1 2.02X 3.3П2 3.95
ПСЖ
19:05
РеннНе начат
П1 1.55X 4.6П2 5.6
Реймс
22:45
МарсельНе начат
П1 2.8X 3.4П2 2.55

Кубок Англии

Новости
Манчестер Юнайтед
19:30
ФулхэмНе начат
П1 1.4X 5.2П2 7.6
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В "Локомотиве" подтвердили намерение начать переговоры о продлении контракта Баринова

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Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал, что клуб готов начать переговоры о продлении действующего соглашения с полузащитником Дмитрием Бариновым.
Фото: ФК "Локомотив"
"Встречи спортивного блока клуба с агентством, представляющим интересы Дмитрия Баринова, уже намечены", - цитирует Нагорных "СЭ".

Ранее агент игрока Павел Банатин заявил, что никаких переговоров по контракту пока не было и предложений от клуба не поступало.

Капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов является воспитанником клуба и выступает за основную команду с лета 2016 года. В текущем сезоне 26-летний россиянин, играющий на позиции опорного полузащитника, принял участие в 25 матчах за "железнодорожников" во всех соревнованиях, забил один гол и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста со столичным коллективом рассчитан до лета 2024 года. Сайт Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 9 миллионов евро.


Баринов Локомотив
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