"Встречи спортивного блока клуба с агентством, представляющим интересы Дмитрия Баринова, уже намечены", - цитирует Нагорных "СЭ".
Ранее агент игрока Павел Банатин заявил, что никаких переговоров по контракту пока не было и предложений от клуба не поступало.
Капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов является воспитанником клуба и выступает за основную команду с лета 2016 года. В текущем сезоне 26-летний россиянин, играющий на позиции опорного полузащитника, принял участие в 25 матчах за "железнодорожников" во всех соревнованиях, забил один гол и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста со столичным коллективом рассчитан до лета 2024 года. Сайт Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 9 миллионов евро.
В "Локомотиве" подтвердили намерение начать переговоры о продлении контракта Баринова
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал, что клуб готов начать переговоры о продлении действующего соглашения с полузащитником Дмитрием Бариновым.
Фото: ФК "Локомотив"