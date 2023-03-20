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КДК РФС получил протест от "Торпедо" по участию дисквалифицированного футболиста "Пари НН" Михайлова в матче РПЛ

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Контрольно-дисциплинарная комиссия получила официальный протест от московского "Торпедо" на результат матча 20-го тура РПЛ с "Пари Нижний Новгород" (1:1).
Фото: ФК "Пари НН"
Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц. Предметом протеста послужило участие в игре футболиста "Пари НН" Ярослава Михайлова, не отбывшего дисквалификацию. Заседание по делу состоится 22 марта. Волжанам грозит техническое поражение со счетом 0:3.

Напомним, 19 марта в 20-м туре РПЛ "Торпедо" и "Пари НН" сыграли вничью со счетом 1:1. На гол защитника нижегородцев Кирилла Гоцука ответил своим точным ударом перуанец Йорди Рейна, играющий на позиции центрфорварда. В основе коллектива из Нижнего Новгорода вышел российский воспитанник "Зенита" Ярослав Михайлов, который ранее имел на своем счету четыре желтых карточки и обязан был отбыть дисквалификацию. Отметим, что две из них он получил, выступая за фарм-клуб "Зенита" во Второй лиге.


Торпедо Нижний Новгород Михайлов
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