Агент: у Кейта Бальде нет конфликта с Абаскалем

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Агент сенегальского футболиста "Спартака" Кейта Бальде Федерико Пасторелло высказался по поводу ситуации с игровым временем форварда.
Фото: РИА Новости
- Кейта не расстраивается из-за небольшого количества игрового времени. У игрока нет никакого конфликта с главным тренером, - приводят комментарий Пасторелло "РИА Новости".

Сенегальский центрфорвард пополнил состав "Спартака" летом 2022 года. Но уже через небольшой промежуток времени был забанен на полгода за несоблюдение правил допинг-контроля. За этот непродолжительный отрезок футболист успел провести всего одну игру, в которой его команда проиграла "Зениту" (1:2). Сам форвард вышел на замену и ни чем примечательным не запомнился. Этой зимой Кейта ударно провел сборы, где забил 3 гола в различных товарищеских поединках. Но весной Бальде большую часть времени проводит на скамейке запасных. Сенегалец сыграл в 3 встречах, в которых провел в общей сложности 33 минуты игрового времени. Его договор с коллективом из Москвы рассчитан до конца июня 2025 года. Следующий матч команда Абаскаля проведет против "Ахмата".


Кейта Бальде Спартак Абаскаль
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