- Теперь "Спартак" - базовый клуб сборной? Нет, неправильно так говорить. Сейчас игроков "Спартака" больше всего, а до этого было иначе — то из одного клуба приехало много ребят, потом — из другого. На следующем сборе все может измениться. Так что я бы так не говорил, - приводит комментарий Соболева "Матч ТВ".
Александр Соболев, играющий на позиции центрального нападающего, и еще 6 спартаковцев участвуют в тренировочном сборе национальной команды России для подготовки к двум контрольным поединкам против Ирана и Ирака. Отметим, что еще один футболист москвичей Георгий Джикия также получил вызов с сборную, но из-за повреждения не смог приехать. В этом сезоне Соболев сыграл в 25 встречах за коллектив из Москвы, в которых ему удалось 9 раз поразить ворота соперников.
Также в активе россиянина 8 голевых пасов. Александру требуется в среднем 203 игровые минуты на голевое действие. В активе Соболева 9 поединков за сборную России. В них спартаковец смог забить 4 гола. 7 марта Соболеву исполнилось 26 лет. Отметим, что после 20 сыгранных туров "Спартак" имеет в своем активе 40 очков и замыкает лидирующую тройку.
Соболев: неправильно называть "Спартак" базовым клубом сборной России
Российский футболист "Спартака" Александр Соболев поделился мыслями о том, являются ли москвичи базовым клубом сборной России.
Фото: РФС