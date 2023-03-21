Соболев: неправильно называть "Спартак" базовым клубом сборной России

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Российский футболист "Спартака" Александр Соболев поделился мыслями о том, являются ли москвичи базовым клубом сборной России.
Фото: РФС
- Теперь "Спартак" - базовый клуб сборной? Нет, неправильно так говорить. Сейчас игроков "Спартака" больше всего, а до этого было иначе — то из одного клуба приехало много ребят, потом — из другого. На следующем сборе все может измениться. Так что я бы так не говорил, - приводит комментарий Соболева "Матч ТВ".

Александр Соболев, играющий на позиции центрального нападающего, и еще 6 спартаковцев участвуют в тренировочном сборе национальной команды России для подготовки к двум контрольным поединкам против Ирана и Ирака. Отметим, что еще один футболист москвичей Георгий Джикия также получил вызов с сборную, но из-за повреждения не смог приехать. В этом сезоне Соболев сыграл в 25 встречах за коллектив из Москвы, в которых ему удалось 9 раз поразить ворота соперников.

Также в активе россиянина 8 голевых пасов. Александру требуется в среднем 203 игровые минуты на голевое действие. В активе Соболева 9 поединков за сборную России. В них спартаковец смог забить 4 гола. 7 марта Соболеву исполнилось 26 лет. Отметим, что после 20 сыгранных туров "Спартак" имеет в своем активе 40 очков и замыкает лидирующую тройку.


Спартак Соболев Сборная России
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