Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Гендиректор "Химок" – об общении Гогниева с игроками: с помощью технологий несложно воссоздать голос любого человека

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор "Химок" Николай Оленев высказался по поводу появившейся аудиозаписи разговора наставника команды Спартака Гогниева с игроками Дмитрием Тихим и Аязом Гулиевым.
Фото: РИА Новости
Сегодня журналист Иван Карпов в своих социальных сетях обнародовал аудио запись, на который слышно как наставник "Химок" Спартак Гогниев в нецензурной и очень эмоциональной форме общается с Дмитрием Тихим и Аязом Гулиевым.

- А кто производил запись? У вас есть доказательства ее аутентичности? Вы же понимаете, при современном уровне развития технологий достаточно несложно воссоздать голос любого человека, - приводит комментарий Оленева "Матч ТВ".

В весенней части российского первенства "Химки" проиграли 2 матча из 3-х в рамках российского первенства. Также химчане одну встречу свели к ничьей. После 20 туров подмосковный коллектив располагается на 15-й строчке, имея в своем активе 13 баллов. Отставание от "Факела", идущего на строчку выше, насчитывает 4 очка. Спартак Гогниев был назначен главным тренером "Химок" осенью 2022 года.

Команда под его руководством победила лишь однажды, обыграв на домашней арене "Оренбург" (2:0). На счету "Химок" при Гогниеве 14 поражений. Защитник Дмитрий Тихий и опорный хавбек Аяз Гулиев отстранены от работы с основой подмосковной команды и работают индивидуально. Ранее, по сообщениям СМИ, У Гогниева случился конфликт с игроками, который чуть не перерос в драку.


Гогниев Химки Тихий Гулиев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Тикнизян: для "Локомотива" каждая игра весной – это финал, у нас нет права на ошибку
Андрей Мостовой – о лидере раздевалки: как и Семак в "Зените", в сборной - это, конечно, Карпин. Он все решает у нас
Гендиректор "Химок" – об общении Гогниева с игроками: с помощью технологий несложно воссоздать голос любого человека 1
Экс-игрок "Зенита" Овсепян: в Армении не особо следят за Захаряном. Арсен выбрал сборную России. Это его право
Наставник "Тоттенхэма" Конте может сменить Моуринью в "Роме"
Мостовой – о словах Карпина: люди все время были в тени Мостового, а сейчас каждый раз пытаются меня уколоть 14
Дьяков: техническая победа не поможет "Торпедо", вылетят на 200 процентов
Юран – о возможном назначении в "Торпедо": готов ли решать сложные задачи? Я уже их решал 1
Глушаков – о техническом поражении: всё должно решаться на футбольном поле, но сами виноваты
Андрей Мостовой: мечта — АПЛ, цель — топ-5 лиг. Согласился бы перейти в середняк Турции: хороший трамплин 3
Наставник "Ариса" Шпилевский: если Кокорин будет продолжать в том же духе, то сможет вернуться в Италию 1
Жоау Феликс не хочет возвращаться в "Атлетико"
Круговой: надеюсь, доказал на тренировках, во время сборов и между матчами РПЛ, что соответствую уровню основы "Зенита"
Орлов: Акинфеев, как был мастером, так и остается. На уровне Игоря Сафонов пока не очень 15
Быстров – о Дзюбе в "Локомотиве": на месте тренера искал бы другого нападающего, более быстрого 2