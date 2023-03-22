Сегодня журналист Иван Карпов в своих социальных сетях обнародовал аудио запись, на который слышно как наставник "Химок" Спартак Гогниев в нецензурной и очень эмоциональной форме общается с Дмитрием Тихим и Аязом Гулиевым.
- А кто производил запись? У вас есть доказательства ее аутентичности? Вы же понимаете, при современном уровне развития технологий достаточно несложно воссоздать голос любого человека, - приводит комментарий Оленева "Матч ТВ".
В весенней части российского первенства "Химки" проиграли 2 матча из 3-х в рамках российского первенства. Также химчане одну встречу свели к ничьей. После 20 туров подмосковный коллектив располагается на 15-й строчке, имея в своем активе 13 баллов. Отставание от "Факела", идущего на строчку выше, насчитывает 4 очка. Спартак Гогниев был назначен главным тренером "Химок" осенью 2022 года.
Команда под его руководством победила лишь однажды, обыграв на домашней арене "Оренбург" (2:0). На счету "Химок" при Гогниеве 14 поражений. Защитник Дмитрий Тихий и опорный хавбек Аяз Гулиев отстранены от работы с основой подмосковной команды и работают индивидуально. Ранее, по сообщениям СМИ, У Гогниева случился конфликт с игроками, который чуть не перерос в драку.
Гендиректор "Химок" – об общении Гогниева с игроками: с помощью технологий несложно воссоздать голос любого человека
Генеральный директор "Химок" Николай Оленев высказался по поводу появившейся аудиозаписи разговора наставника команды Спартака Гогниева с игроками Дмитрием Тихим и Аязом Гулиевым.
Фото: РИА Новости