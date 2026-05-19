Автором единственного забитого мяча стал Кай Хаверц. Немецкий полузащитник отличился на 37-й минуте и принёс "канонирам" важные три очка в борьбе за чемпионство.
После этой победы команда Микеля Артеты укрепилась на первой строчке турнирной таблицы. За тур до завершения сезона у лондонцев 82 очка. "Арсенал" опережает "Манчестер Сити" на пять баллов, однако у "горожан" остаётся матч в запасе.
"Арсенал" увеличил отрыв от "Манчестер Сити"
Лондонский "Арсенал" одержал минимальную победу над "Бёрнли" в матче 37-го тура АПЛ - 1:0.
Фото: BBC Sport