– Обыграть "Зенит" при своих болельщиках очень ценно в плане психологии, уверенности. Самое главное, чтобы это не переросло в самоуверенность. Чтобы победа не привела к мысли, мол, мы обыграли "Зенит", а дальше хоть трава не расти. Наоборот, этот успех показывает, что команде нужно двигаться вперед, снова трудиться, не покладая рук. С понимаем того, что мы способны на большее.
Мы прекрасно понимали: если хотя бы немного отпустим вожжи, соперник это почувствует. Когда играешь против такой команды, всегда нужно быть начеку. "Зенит" может воспользоваться любой оплошностью, этим он и хорош. К счастью, мы быстро пришли в себя. Не позволили "Зениту" затащить нас в штрафную и искали свои шансы в атаке, – отметил Федотов в интервью для "Бобсоккер".
В прошлые выходные команда Владимира Федотова добилась минимальной победы над действующим чемпионом и лидером РПЛ "Зенитом" на своем поле со счетом 1:0. Автором единственного гола во втором тайме стал Федор Чалов.
Сегодня московский ЦСКА на своем поле сенсационно уступил команде Медиалиги 2Drots в контрольном матче во время международной паузы. В концовке встречи на замену вышел специально приглашенный 40-летний ветеран Даниэль Карвальо, защищавший красно-синие цвета с 2004 по 2010 годы. В составе ЦСКА бразилец завоевывал Кубок УЕФА в 2005-м.
Встреча прошла на столичном стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась со счетом 2:1 (1:0) в пользу андердога. Гости уже на десятой минуте вышли вперед благодаря голу Владислава Ослоновского. При этих цифрах на табло соперники ушли на перерыв. На 64-й минуте Станислав Манаев удвоил счет. Спустя 12 минут форвард хозяев Федор Чалов с передачи Саши Зделара отквитал один мяч - 1:2. Однако на большее "армейцев" не хватило. Игра завершилась неожиданной победой 2DROTS.
Федотов: главное, чтобы победа над "Зенитом" не переросла в самоуверенность. Мол, выиграли, дальше хоть трава не расти
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о значении победы своей команды над "Зенитом" (1:0) в 20-м туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА