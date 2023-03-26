- Под этими новостями нет вообще никакой почвы. Егор - игрок "Ростова", сейчас он стал получать больше игрового времени и не рассматривает никакие другие предложения, включая Самару. Клуб со своей стороны тоже не горит желанием расставаться с Егором.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Егор Голенков может вернуться в "Крылья Советов", если самарский клуб покинет нападающий Владимир Писарский.
23-летний российский центральный нападающий Голенков защищает цвета "Ростова" с зимы 2022 года. В этом сезоне футболист сыграл в 20 матчах за клуб Валерия Карпина в РПЛ и не сумел забить ни одного гола, отличившись лишь одним ассистентским действием. Все свои мячи Голенков отправил в ворота соперников в Кубке России. На его счету 5+2 по системе гол плюс пас в 9 матчах турнира.
Источник: Metaratings.ru
Агент Голенкова: Егор - игрок "Ростова" и не рассматривает никакие другие предложения
Футбольный агент форварда "Ростова" Егора Голенкова Андрей Талаев прокомментировал слухи, относительно будущего его клиента.
Фото: Чемпионат.com