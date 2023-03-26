- Доволен ли игрой? Скажу, что была задача выиграть, и мы её выполнили, самое главное сделали, а там уже разберем. Георгич скажет, что было не так, что было хорошо. Не сказал бы, что Ирак слабее Ирана, обе команды сильные.
Сборная России проводила первый за полтора года домашний матч с командой Ирака в Санкт-Петербурге вчера, 26 марта. В первом тайме россияне не смогли открыть счет, а из-за нескольких ошибок голкипера Сергея Песьякова могли пропустить от иранцев. В самом начале тайма полузащитник Антони Миранчук, вышедший на замену вместо игрока "Спартака" Данила Пруцев, открыл счет. Затем после сольного прохода еще один футболист "Локомотива" Сергей Пиняев установил окончательный счет в матче.
Источник: "Матч ТВ"
Хлусевич - о матче с Ираком: была задача выиграть, и мы её выполнили, самое главное сделали, а там уже разберем
Защитник сборной России Даниил Хлусевич подвел итоги матча с Ираком, заявив, что футболисты выполнили поставленную задачу.
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