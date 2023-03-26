Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Австрия
21:45
ЭстонияНе начат
Нидерланды
21:45
ГибралтарНе начат
Венгрия
21:45
БолгарияНе начат
Швеция
21:45
АзербайджанНе начат
Молдавия
21:45
ЧехияНе начат
Ирландия
21:45
ФранцияНе начат
Польша
21:45
АлбанияНе начат
Черногория
21:45
СербияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Греция
19:00
ЛитваНе начат
П1 1.16X 7.8П2 19
Реклама лига ставок Сделать ставку

Хлусевич - о матче с Ираком: была задача выиграть, и мы её выполнили, самое главное сделали, а там уже разберем

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник сборной России Даниил Хлусевич подвел итоги матча с Ираком, заявив, что футболисты выполнили поставленную задачу.
РФС
- Доволен ли игрой? Скажу, что была задача выиграть, и мы её выполнили, самое главное сделали, а там уже разберем. Георгич скажет, что было не так, что было хорошо. Не сказал бы, что Ирак слабее Ирана, обе команды сильные.

Сборная России проводила первый за полтора года домашний матч с командой Ирака в Санкт-Петербурге вчера, 26 марта. В первом тайме россияне не смогли открыть счет, а из-за нескольких ошибок голкипера Сергея Песьякова могли пропустить от иранцев. В самом начале тайма полузащитник Антони Миранчук, вышедший на замену вместо игрока "Спартака" Данила Пруцев, открыл счет. Затем после сольного прохода еще один футболист "Локомотива" Сергей Пиняев установил окончательный счет в матче.

Источник: "Матч ТВ"


Сборная России Сборная Ирака Хлусевич
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Широков: судьи тащат "Зенит"? В турнирную таблицу посмотрите. Вряд ли это за счёт судейства
Зиньковский - о посещаемости матча с Ираком: за 20 тысяч сейчас - это очень круто. Хорошая атмосфера, много болельщиков
Денисов - о дебюте за сборную России: всегда здорово начинать с победы. Чувствуешь атмосферу, когда слышишь гимн страны
Литвинов - об игре центральным защитником: перед игрой с Ираком созвонились с Джикией, дал мне напутственные слова
Хлусевич - о матче с Ираком: была задача выиграть, и мы её выполнили, самое главное сделали, а там уже разберем
Агент Сафонов – о победе 2DROTS над ЦСКА: в РПЛ и Кубке России они бы не выиграли 1 эксклюзив
Официально: "Тоттенхэм" уволил Антонио Конте
Литвинов – об ошибках Песьякова: на то мы и команда, что должны друг друга страховать
Соболев: игрокам сборной России надо чуть-чуть быстрее все делать с мячом
Пиняев создавал шедевр, Соболев бил, Песьяков испытывал наши нервы. Оценки игроков сборной России за победу над Ираком 2
Карпин – о словах Матыцина: я все разложил по полочкам. О безразличии говорить не приходится, мы все вместе 1
26 марта
Кирьяков – о матче сборной России с Ираком: наконец-то победа эксклюзив
Силкин: Пиняев выделялся на фоне серости 1 эксклюзив
Португалия разгромила Люксембург благодаря дублю Роналду 1
Голы Ретеги и Пессины помогли Италии обыграть Мальту в квалификации Евро-2024