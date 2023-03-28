- Главное - выполнить задачу и принять участие в отборе к ЧМ-2026. Эту задачу мы перед собой ставим. Думаю, после исполкома и конгресса УЕФА, который состоится в Лиссабоне 5 апреля, будет больше информации, - приводит слова Дюкова "РБ Спорт".
Ранее в РФС создали специальную группу, которая должна заниматься изучением возможного перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). Сборная России продолжает играть товарищеские матчи с командами из азиатского региона в условиях отстранения от официальных встреч в Европе по решению УЕФА и ФИФА, которое вошло в силу после начала СВО на Украине. Когда и может ли российская национальная команда вернуться к официальным соревнования - неизвестно.
Дюков - о возможном переходе в Азию: главное - выполнить задачу и принять участие в отборе к ЧМ-2026
Президент РФС Александр Дюков заявил, что для сборной России главной задачей является участие в отборе чемпионата мира 2026 года.
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