- Кейта Бальде находится в прекрасной форме, а его отношения с главным тренером Гильермо Абаскалем можно назвать идеальными, - приводит комментарий агента Metaratings.ru.
В СМИ появлялись сведения о том, что Гильермо Абаскаля не устраивает то, как Кейта Бальде проводит тренировки и относится тренировочному процессу. При этом данная информация опровергалась со стороны московского клуба. У сенегальца пока нет голевых действий за коллектив из столицы. Чаще всего игрок начинает матчи со скамейки запасных, выходя на замену во второй половине матчей. РПЛ находится на паузе из-за матчей сборных. У Кейта появится шанс впервые отличиться за "Спартак" в эти выходные. "Спартак", находящийся на 3-й строчке, в рамках 21-го тура РПЛ примет "Ахмат" Сергея Ташуева.
Агент: у Кейта Бальде идеальные отношения с Абаскалем
Агент Кейта Бальде Фредерико Пасторелло высказался по поводу отношений игрока с Гильермо Абаскалем.
Фото: ФК "Спартак"