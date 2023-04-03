- Исчерпав все способы мирного разрешения данного вопроса, мы обратились в Палату по разрешению споров ФИФА. Какие варианты мы только не предлагали "Вест Хэму", но тщетно. И буквально накануне было вынесено решение в нашу пользу: нам должны выплатить всю сумму, а также пени — 5 процентов годовых. Вест Хэм» должен ЦСКА еще 22,5 миллиона евро? Порядка 18 миллионов. Но в данном случае решение касается выплаты второго транша — около 9 миллионов евро - приводит комментарий Бабаева "СЭ".
25-летний хорват Никола Влашич, играющий на позиции атакующего хавбека, пополнил состав ЦСКА летом 2018 года. С того момента футболист провел за московский коллектив 108 встреч, в которых сумел забить 33 гола, а также отдать 21 голевой пас своим партнерам. Летом 2021 года хорватский игрок перебрался в "Вест Хэм". В английской команде футболист провел всего 1 сезон, набрав 1+2 по системе гол плюс пас в 31 поединке. Летом 2022 года лондонцы отдали Влашича в аренду в "Торино".
В туринском клубе Николе удалось забить 4 гола и оформить 4 ассистентских действия за 26 игр. Недавно игрок начал работать в общей группе после полученного повреждения. Ранее стало известно, что "Вест Хэм" также обязали расплатиться со "Спартаком" за сделку по чеху Алексу Кралу. Летом 2023 года Влашич будет обязан вернуться в "Вест Хэм". ЦСКА после 21 тура располагается на 4-й строчке, имея в своем активе 38 очков.
Бабаев: ФИФА обязала "Вест Хэм" расплатиться с ЦСКА за Влашича
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб смог убедить ФИФА обязать "Вест Хэм" заплатить за переход Николы Влашича.
Фото: Getty Images