По сведениям источника, 29-летний защитник не успевает вернуться в строй к домашней игре Российской Премьер-Лиги с московским "Динамо". Игра состоится вечером 8 апреля на стадионе "Открытие Банк Арена".
Напомним, Джикия повредил мышцы бедра 18 марта в выездной встрече чемпионата России с "Оренбургом" (0:2). Клуб проинформировал, что на восстановление футболисту потребуется около трех недель. Из-за травмы Джикия пропустил мартовский сбор национальной команды, а также предыдущую игру с "Ахматом" (0:0) в рамках 20-го тура РПЛ.
Источник: "СЭ"
Защитник "Спартака" Джикия пропустит матч 22-го тура РПЛ с "Динамо"
Капитан "Спартака" Георгий Джикия не поможет красно-белым в столичном дерби в рамках 22-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"