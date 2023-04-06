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Защитник "Спартака" Джикия пропустит матч 22-го тура РПЛ с "Динамо"

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Капитан "Спартака" Георгий Джикия не поможет красно-белым в столичном дерби в рамках 22-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
По сведениям источника, 29-летний защитник не успевает вернуться в строй к домашней игре Российской Премьер-Лиги с московским "Динамо". Игра состоится вечером 8 апреля на стадионе "Открытие Банк Арена".

Напомним, Джикия повредил мышцы бедра 18 марта в выездной встрече чемпионата России с "Оренбургом" (0:2). Клуб проинформировал, что на восстановление футболисту потребуется около трех недель. Из-за травмы Джикия пропустил мартовский сбор национальной команды, а также предыдущую игру с "Ахматом" (0:0) в рамках 20-го тура РПЛ.

Источник: "СЭ"


Спартак Динамо Джикия
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