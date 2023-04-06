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Хавбек "Крыльев Советов" Коваленко – о будущем сопернике в Кубке России: именно с "Акроном" будет самая непростая игра

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Российский футболист "Крыльев Советов" Александр Коваленко поделился мыслями по поводу возможного соперничества с "Акроном".
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- "Акрон" - принципиальный соперник, учитывая то, как они боролись против "Динамо". Сейчас в Кубке вообще нет слабых команд. Думаю, если нам попадется "Акрон", будет очень тяжелая игра. Это же дерби. Атмосфера была бы бомбовая. Думаю, именно с ними будет самая непростая игра, - приводит мнение Коваленко Sport24.

"Акрон" – главная сенсация Кубка России. Тольяттинцы сумели выбить из Кубка России предыдущего финалиста "Динамо" (0:0, 1-4 пен). Это уже третий клуб из РПЛ, которого обыграла дружина Евгения Калешина. Ранее тольяттинцы оказались сильнее "Торпедо" (2:0) и "Локомотива" (1:1, 8-7 пен.). Теперь будущего соперника "Акрона" определит жребий. "Крылья Советов" вчера покинули верхнюю сетку Кубка, проиграв ЦСКА (0:1), и теперь могут стать следующим соперником клуба из Первой лиги. Отметим, что Самара Тольятти представляют Самарскую область. Расстояние между городами составляет примерно 80 км.

19-летний центральный хавбек Александр Коваленко в этом сезоне провел 28 встреч за самарский коллектив, в которых сумел забить 2 гола и оформить 3 голевых паса своим партнерам по команде.


Коваленко Крылья Советов Акрон
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