Итак, пары, которые сразятся друг с другом за право выйти в финал нижней сетки выглядят следующим образом:
"Крылья Советов" – "Краснодар", встреча пройдет на домашнем поле дружины Владимира Ивича.
"Спартак" – "Акрон", поединок состоится в Тольятти.
Отметим, что триумфаторы противостояний выйдут в финал, который также будет состоять из двух встреч. Сенсация Кубка "Акрон" в предыдущем ранде отправил домой "Динамо", являющихся предыдущими финалистами турнира. "Краснодар" сегодня сумел обыграть своих соседей "Ростов". Действующий обладатель трофея "Спартак" и "Крылья Советов" оказались слабее в своих противостояниях Пути РПЛ и теперь попробуют пройти путь к решающему поединку за Кубок через региональную сетку. Отметим, что соперником триумфатора станет кто-то из пары ЦСКА - "Урал". Именно эти команды будут решать в "Лужниках", кто поднимет над головой заветный трофей.
"Спартак" сыграет с "Акроном", а "Крылья Советов" встретятся с "Краснодаром" в полуфинале Пути регионов Кубка России
Стали известны пары второго полуфинального поединка Пути регионов Кубка России.
Фото: РФС