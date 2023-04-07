Об этом рассказала юрист Федуна Татьяна Завьялова. Осенью прошлого года Газизов, ныне занимающий пост гендиректора клуба Первой лиги "Уфа", обратился в суд с исковым требованием взыскать с ответчика 365 миллионов рублей в качестве компенсации за невыплаченную заработную плату.
Октябрьский суд Уфы перенаправил дело в Хорошевский суд столицы. По окончании заседания, состоявшегося в конце января текущего года, адвокаты Газизова потребовали пересмотреть сумму взыскания в сторону увеличения с 365 до 399 миллионов рублей.
– Суд отказал господину Газизову в иске в полном объеме. Мы вместе с Еленой Чачуа эту победу дарим Леониду Арнольдовичу на день рождения", – приводит слова Завьяловой ТАСС.
Кроме того, пресса сообщала, что Газизов, занимавший должность гендиректора "Спартака", представил документ, содержащий предложение со стороны Федуна Газизову при найме последнего на работу процент акций московского клуба. Позднее Федун отметил, что приложенная к судебному иску бумага не рассматривается как часть контракта.
Суд отказал Газизову в удовлетворении иска на 399 млн рублей против экс-владельца "Спартака" Федуна
Хорошевский суд Москвы отказал генеральному директору "Уфы" Шамилю Газизову в иске к бывшему владельцу "Спартака" Леониду Федуну в полном объеме.
Фото: ФК "Уфа"