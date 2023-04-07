– В начале сезона все в были под влиянием работы Шварца. Мне кажется, что он действительно работал очень хорошо. Йоканович просто другой тренер, плюс у него были объективные проблемы с составом, потому что ушли некоторые легионеры. Ситуацию он более-менее выровнял, и зимой все уже по-другому говорили.
Вроде "Динамо" у всех выигрывало на сборах. Но сейчас, судя по заявлениям руководителей "Динамо", есть негатив. С другой стороны, говорить, что Йоканович работает плохо, я бы не стал. Просто в составе есть "дырки", которые он пытается закрыть. Но, к сожалению, это не удается, – цитирует Аршавина Sport24.
"Динамо" под руководством Славиши Йокановича не побеждает на протяжении двух матчей. Сначала бело-голубые на своем поле сенсационно уступили "Сочи" со счетом 0:2. При этом хозяева не реализовали пенальти, а также полтора тайма играли в большинстве после прямой красной карточки голкиперу южан Сослану Джанаеву.
Затем подопечные Йокановича не сумели преодолеть кубковый барьер в виде тольяттинского "Акрона", который занимает лишь 11-е место в таблице Первой лиги. Волжане дотянули без голов до серии пенальти, в которой оказались сильнее. Таким образом, финалист Кубка России прошлого года выбыл из борьбы за трофей.
В таблице РПЛ "Динамо" замыкает пятерку сильнейших клубов таблицы, набрав 35 очков.
Аршавин – о работе Йокановича: просто в составе "Динамо" есть "дырки", которые тренер пытается закрыть
Экс-нападающий "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин порассуждал о неудачах "Динамо" на фоне слухов о возможной отставке главного тренера бело-голубых Славиши Йокановича.
Фото: ФК "Динамо"