Зарема Салихова: следующий иск Газизову стоит подготовить в шоу "Суд присяжных". Да, и Смородской приготовиться
Зарема Салихова, спутница экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, отреагировала на отказ Хорошевского суда Москвы в иске Шамилю Газизову на 399 млн рублей к бывшему шефу клуба.
Фото: ФК "Спартак"
– Следующий иск Газизову стоит подготовить в шоу "Суд присяжных". Может, там поверят в его байки. Да, и Смородской приготовиться, – приводит слова Салиховой "СЭ".
Напомним, осенью прошлого года Газизов, ныне занимающий пост гендиректора клуба Первой лиги "Уфа", обратился в суд с исковым требованием взыскать с ответчика 365 миллионов рублей в качестве компенсации за невыплаченную заработную плату. Октябрьский суд Уфы перенаправил дело в Хорошевский суд столицы. По окончании заседания, состоявшегося в конце января текущего года, адвокаты Газизова потребовали пересмотреть сумму взыскания в сторону увеличения с 365 до 399 миллионов рублей.
Сегодня стало известно, что Хорошевский суд отказал господину Газизову в иске в полном объеме. Адвокаты Федуна заявили, что дарят эту победу Леониду Федуну на день рождения. 5 апреля бывшему владельцу красно-белых исполнилось 67 лет. Клуб на своих официальных ресурсах не поздравил своего экс-руководителя.