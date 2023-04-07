– У нас же как: "Спартаку" два раза что-то не поставили и еще что-то – все начинают сразу встречаться. Раньше Федун говорил, что снимется с чемпионата. И все начинают… Ну и зачем? Если посчитать, сколько в первом круге в наших матчах ошибались… Тогда нам сниматься надо было уже давно – восемь раз уже (смеется)!
Я не говорю, что нас предвзято судили. Но они судить не умеют! Такие ошибки допускали – и ничего. Не буду называть фамилии, но такие судьи продолжают дальше судить.
Я не вижу резона в таких встречах. Зачем? У "Спартака" была встреча с судьями, ну и что они там сказали? Как они будут судить, скажи мне? Я считаю, что это вообще не в рамках приличия. Не поддерживаю такой формат, – приводит слова Иванова "Чемпионат".
Рестарт сезона ознаменовался серией грубых судейских ошибок против "Спартака". Наибольший резонанс вызвал преждевременный свисток Виталия Мешкова, который привел к отмене последующего гола форварда красно-белых Александра Соболева в ворота "Урала" (2:2). Подмосковный арбитр с тех пор не получал назначений в качестве главного судьи на матчи высшего дивизиона чемпионата России.
В прошлые выходные "Спартак" на своем поле так и не сумел распечатать ворота вратаря "Ахмата" Гиорги Шелии. Встреча в рамках 21-го тура чемпионата России завершилась безголевой ничьей. Хозяева владели преимуществом, но так и не смогли воплотить его в забитые мячи. Голкипер грозненской команды справедливо был признан лучшим футболистом той встречи.
На пресс-конференции после финального свистка главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль разразился критикой в адрес арбитра встречи Алексея Сухого за то, что он снисходительно относился к систематическим затяжкам игрового времени голкипера "Ахмата" Шелии. Высказывания испанца попали на радары КДК РФС, который по итогам заседания оштрафовал наставника "Спартака" на 60 тысяч рублей за неспортивное поведение.
Президент "Урала" Иванов: если посчитать, сколько в наших матчах судьи ошибались, то нам сниматься надо было восемь раз
Президент "Урала" Григорий Иванов отреагировал на недавнюю встречу главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля с представителями судейского корпуса РФС.
Фото: ФК "Урал"