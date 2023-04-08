Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торпедо
2 - 0 2 0
ФакелЗавершен
Ахмат
2 - 0 2 0
УралЗавершен
Спартак
3 - 3 3 3
ДинамоЗавершен

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
НефтехимикЗавершен
Велес
1 - 2 1 2
АланияЗавершен
Акрон
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Шинник
2 - 2 2 2
Волга УлЗавершен
Арсенал Тула
1 - 2 1 2
КубаньЗавершен
Динамо Мх
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
2 - 0 2 0
ЭвертонЗавершен
Лестер Сити
0 - 1 0 1
БорнмутЗавершен
Брентфорд
1 - 2 1 2
НьюкаслЗавершен
Тоттенхэм
2 - 1 2 1
Брайтон энд ХоувЗавершен
Фулхэм
0 - 1 0 1
Вест ХэмЗавершен
Вулверхэмптон
1 - 0 1 0
ЧелсиЗавершен
Астон Вилла
2 - 0 2 0
НоттингемЗавершен
Саутгемптон
1 - 4 1 4
Манчестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осасуна
2 - 1 2 1
ЭльчеЗавершен
Эспаньол
1 - 2 1 2
АтлетикЗавершен
Реал Сосьедад
2 - 0 2 0
ХетафеЗавершен
Реал
2 - 3 2 3
ВильярреалЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Удинезе
2 - 2 2 2
МонцаЗавершен
Фиорентина
1 - 1 1 1
СпецияЗавершен
Аталанта
0 - 2 0 2
БолоньяЗавершен
Сампдория
2 - 3 2 3
КремонезеЗавершен
Верона
2 - 1 2 1
СассуолоЗавершен
Торино
0 - 1 0 1
РомаЗавершен
Лацио
2 - 1 2 1
ЮвентусЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Байер
3 - 1 3 1
АйнтрахтЗавершен
Фрайбург
0 - 1 0 1
БаварияЗавершен
Боруссия Д
2 - 1 2 1
УнионЗавершен
Майнц
2 - 2 2 2
ВердерЗавершен
Аугсбург
1 - 3 1 3
КельнЗавершен
Герта
0 - 1 0 1
РБ ЛейпцигЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Анже
1 - 0 1 0
ЛилльЗавершен
Ницца
0 - 2 0 2
ПСЖЗавершен

Тихонов: Кейта Бальде заменил Промеса? Да, он забивает голы, но толку от них, если "Спартак" не выигрывает

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "Спартака" Андрей Тихонов поделился своими соображениями по поводу результата матча с "Динамо" (3:3) в рамках 22-го тура РПЛ.
Фото: РФС
- Думаю, ЦСКА завтра, скорее всего, обыграет "Химки", и тогда "армейцам" останется всего одно очко до "Спартака". Победа нужна была обоим клубам, чтобы не вывалиться из борьбы за медали. В итоге обе команды не извлекли пользы из сложившегося результата. Можно сказать, что Кейта Бальде заменил Квинси? Бальде забивает уже два матча подряд. Но когда Промес в порядке, он классно играет в атаке, разгоняет атаки. Да, Бальде забивает голы, но толку от них, если "Спартак" не выигрывает? – приводит мнение Тихонова "Евро-Футбол.Ру".

В 22 туре "Спартак" на своей домашней арене принимал "Динамо". По итогам 90 минут игры на табло "Открытие Арены" горели 3:3. Этот результат позволил "Спартаку" набрать 42 очка. Дружина Гильермо Абаскаля по-прежнему располагается на 3-й строчке в таблице, отставая от "Ростова" на 2 балла. При этом у дончан есть игра в запасе. Отрыв от ЦСКА, идущего на 4 месте, составляет 4 балла (у армейцев также есть игра в запасе).

Отметим, что в поединке в основе "Спартака" впервые в этом розыгрыше РПЛ появился сенегалец Кейта Бальде, играющий на позиции центрального нападающего. Ему удалось отметиться голевым действием во второй игре подряд. Ранее футболист поражал ворота "Урала" (0:1) в Кубке России. Отметим, что команда Абаскаля в игре против "Динамо" не сумели помочь голландец Квинси Промес, являющийся лучшим бомбардиром команды, ямайский страйкер Шамар Николсон. Оба футболиста имеют повреждения.


Тихонов Спартак Динамо Кейта Бальде Промес
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Зобнин - о пенальти: меня задержали, я упал - вот и все 4
08 апреля
"Реал" на своем поле проиграл "Вильярреалу" в матче с пятью голами
Экс-арбитр Федотов: теперь снова пойдут разговоры, что "Спартаку" помогли после встречи с судьями 1
Тихонов: Кейта Бальде заменил Промеса? Да, он забивает голы, но толку от них, если "Спартак" не выигрывает
Терехин - о ничьей со "Спартаком": "Динамо" повезло. Матч был проигрышный. Просто катастрофа в обороне эксклюзив
Булыкин: Джикия и Промес должны выздороветь, и "Спартак" сможет побороться за место выше третьего эксклюзив
Член СД "Динамо" Гафин: нам надо как и "Спартаку" встретиться с судьями, чтобы они научили так зарабатывать пенальти 4
Экс-судья ФИФА Хусаинов: динамовцы забили два гола "Спартаку" из "вне игры" 1 эксклюзив
Абаскаль – о ничьей с "Динамо": Я зол. Мы заслуживали победы
Хаджи - о ничьей с "Динамо": "отмазались" - уже хорошо. Какая-то странная, непонятная игра у команды опять 3 эксклюзив
Экс-арбитр Лапочкин: не вижу оснований для пенальти в ворота "Динамо". Зобнин почувствовал руку и захотел упасть 6
Экс-игрок ЦСКА Гайч ударом почти с центра поля на 95-й минуте принес "Вероне" победу над "Сассуоло" 1
Хусаинов – об 11-метровом в ворота "Динамо": "левый" пенальти. Грубая ошибка судьи, повлиявшая на результат 21 эксклюзив
Соболев: могли забивать и четвертый. Результат удовлетворительный 8
"Спартак" не может победить уже 5 матчей подряд 7