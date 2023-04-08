- Думаю, ЦСКА завтра, скорее всего, обыграет "Химки", и тогда "армейцам" останется всего одно очко до "Спартака". Победа нужна была обоим клубам, чтобы не вывалиться из борьбы за медали. В итоге обе команды не извлекли пользы из сложившегося результата. Можно сказать, что Кейта Бальде заменил Квинси? Бальде забивает уже два матча подряд. Но когда Промес в порядке, он классно играет в атаке, разгоняет атаки. Да, Бальде забивает голы, но толку от них, если "Спартак" не выигрывает? – приводит мнение Тихонова "Евро-Футбол.Ру".
В 22 туре "Спартак" на своей домашней арене принимал "Динамо". По итогам 90 минут игры на табло "Открытие Арены" горели 3:3. Этот результат позволил "Спартаку" набрать 42 очка. Дружина Гильермо Абаскаля по-прежнему располагается на 3-й строчке в таблице, отставая от "Ростова" на 2 балла. При этом у дончан есть игра в запасе. Отрыв от ЦСКА, идущего на 4 месте, составляет 4 балла (у армейцев также есть игра в запасе).
Отметим, что в поединке в основе "Спартака" впервые в этом розыгрыше РПЛ появился сенегалец Кейта Бальде, играющий на позиции центрального нападающего. Ему удалось отметиться голевым действием во второй игре подряд. Ранее футболист поражал ворота "Урала" (0:1) в Кубке России. Отметим, что команда Абаскаля в игре против "Динамо" не сумели помочь голландец Квинси Промес, являющийся лучшим бомбардиром команды, ямайский страйкер Шамар Николсон. Оба футболиста имеют повреждения.
Тихонов: Кейта Бальде заменил Промеса? Да, он забивает голы, но толку от них, если "Спартак" не выигрывает
Экс-игрок "Спартака" Андрей Тихонов поделился своими соображениями по поводу результата матча с "Динамо" (3:3) в рамках 22-го тура РПЛ.
Фото: РФС