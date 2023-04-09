- Был некий кризис этой весной? Не было кризиса у меня. Просто голы не засчитывали, немного нервничал. Вот сейчас получилось, ярко отпраздновал, но в голове все равно было — хоть бы его засчитали. Даже удивлен, что засчитали, - приводит слова Соболева "РБ Спорт".
Вчера российский центрфорвард Александр Соболе сумел стать главным героем поединка против "Динамо". В активе уроженца Барнаула два гола в ворота бело-голубых (один из них с 11-метрового) и один мяч в собственные ворота. Отметим, что это первые голы Александра в 2023 году. Ранее футболист отмечался точными попаданиями в играх с "Уралом" (2:2) и "Факелом" (3:2). Но оба раза судьи отменяли взятие ворот. При этом в матче с екатеринбуржцами судья отменил гол Александра ошибочно. Что потом было признано официально. Соболев забил 11 голов и сделал 8 голевых пасов своим партнерам по команде в 27 играх за "Спартак". В следующем туре Соболев попробует улучшить свою статистику. "Спартак" встретится с другим московским коллективом "Торпедо".
Соболев: ярко отпраздновал гол, но в голове все равно было - хоть бы его засчитали
Российский футболист "Спартака" Александр Соболев поделился своими соображениями по поводу первого гола в ворота "Динамо" (3:3).
Фото: "Чемпионат"