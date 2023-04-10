- Может быть, Густаво Мантуан захочет получить российский паспорт. Эта тема спокойно развивается с ним. Понимаете же, это все исходит от желания самого футболиста. Ему очень нравится Россия, как и другим бразильцам. Мантуан очень доволен здесь. Но с другими футболистами на эту тему мы пока еще не разговаривали, - приводит комментарий "Спорт День за Днем".
Нападающий, представляющий Бразилию, Густаво Мантуан, находящийся в Санкт-Петербурге в аренде, в этом сезоне сыграл за дружину Сергея Семака 23 поединка. За этот отрезок футболист сумел забить 4 гола и оформить 1 голевой пас на своих партнеров по команде. Для того, чтобы поразить ворота соперников Густаво требуется примерно 156 игровых минут.
Бразильский игрок сумел своими голами принести победы "Зениту" над ЦСКА (2:1) и "Химками" (3:2). Договор между "Зенитом" и "Коринтиансом" подразумевает, что летом этого года Мантуан должен будет вернуться в Бразилию. При этом у петербуржцев есть возможность выкупа игрока. В июне Мантуану исполнится 22 года. Ранее статус граждан РФ недавно получили Малком и Клаудиньо.
Тренер "Зенита" Оливейра: может быть, Мантуан захочет получить российский паспорт
Помощник Сергея Семака Вильям Артур де Оливейра рассказал о том, что Густаво Мантуан может получить паспорт России.
Фото: "Чемпионат"