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2 - 2 2 2
РостовЗавершен

Личка - о работе в России: я свободный человек. Если я хочу здесь работать, значит, я буду здесь работать

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Чешский наставник "Оренбурга" Марцел Личка поделился своими мыслями по поводу работы в России.
Фото: ФК "Оренбург"
- Смотрите, в моей семье все знают — я делаю то, что хочу. Я свободный человек. Если я хочу здесь работать, значит, я буду здесь работать. Если я вдруг захочу уйти, то я зайду к Василию Петровичу Еремякину и скажу: извините, я хочу домой, спасибо за работу. Но никто не будет мне указывать, что я должен делать и как я должен делать. Это моя жизнь и решения я буду принимать сам. И точка, - приводит комментарий Лички Sport24.

Специалист из Чехии Марцел Личка трудится в России с 2020 года, возглавляя "Оренбург". У руля южноуральцев чех провел 109 встреч, в которых сумел одержать 63 победы. Также на счету тренера 18 ничьих и 28 поражений. По итогам предыдущего сезона оренбуржцы заработали повышение в классе и вышли в РПЛ, где выступают довольно успешно. По итогам 22 туров "Оренбург" располагается на 8-й строчке, имея в своем активе 33 очка. Отставание от "Динамо", идущего на 5 месте, составляет 3 балла. Контракт наставника с южноуральцами рассчитан до конца июня 2024 года. Сегодня дружина Лички на последних минутах упустила победу над Ростовом (2:2). Ранее Марцел работал в Беларуси. В качестве игрока чех, помимо своей родной страны, выступал в Польше и Испании.


Личка Оренбург
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