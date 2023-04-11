По информации источника, Тюкавин не доволен своим положением в родном для себя московском "Динамо". Нападающий хочет заметно чаще появляться в основном составе бело-голубых. Пиняева же все устраивает в "Локомотиве", однако "Зенит" может активировать опцию выкупа футболиста за сумму отступных, прописанную в контракте полузащитника с железнодорожниками.
Вариант с покупкой Тюкавина и Пиняева будет рассматриваться "Зенитом", если команду покинут бразильские футболисты Малком и Клаудиньо, которые некоторое время назад получили российское гражданство по указу президента России Владимира Путина.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Зенит" может купить Тюкавина и Пиняева летом, если из команды уйдут Малком и Клаудиньо
"Зенит" может купить летом Константина Тюкавина у "Динамо" и Сергея Пиняева у "Локомотива" в случае ухода легионеров.
Фото: ФК "Локомотив"