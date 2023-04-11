Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Бенфика
0 - 2 0 2
ИнтерЗавершен
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
БаварияЗавершен

Левников: ЭСК РФС решила, что Иванов должен был удалять Соболева в матче с "Динамо"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Ростовский рефери Сергей Иванов не показал красную карточку российскому футболисту "Спартака" Александру Соболева в поединке против "Динамо" (3:3).
Фото: "Чемпионат"
- Комиссия также единогласно признала, что здесь судья в одном моменте должен был сначала показать желтую карточку Соболеву за первое неспортивное поведение, а потом за неадекватное поведение в отношении арбитра нужно было показывать вторую желтую карточку и удалить игрока "Спартака" с поля, - приводит комментарий Левникова "Матч Премьер".

Российский центрфорвард дружины Гильермо Абаскаля Александр Соболев стал главным героем поединка 22-го тура против "Динамо". Он сумел дважды поразить ворота бело-голубых, принеся своей команде 1 очко. Примечательно, что также на счету Александра автогол. На 78-й минуте спартаковец был наказан желтой карточкой за неспортивное поведение. Форвард очень бурно отреагировал на этот эпизод. Всего в этом сезоне в активе Соболева 9 желтых карточек. Напомним, что форвард продолжает отбывать 6-матчевую дисквалификацию по итогам драки в Санкт-Петербурге между игроками "Спартака" и "Зенита" в рамках Кубка России. По итогам эпизода Александр был наказан красной карточкой. В этом сезоне форвард забил 11 голов и отдал 8 голевых пасов на своих партнеров в 27 играх за "Спартак". В следующем туре москвичи сыграют против "Торпедо".


Соболев Спартак Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 14
  • Нравится
  • -8
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
11 апреля
"Интер" в гостях обыграл "Бенфику" благодаря голам Бареллы и Лукаку
Гол и ассист Холанда помогли "Манчестер Сити" разгромить "Баварию" 1
Колыванов: перейдя в "Зенит", Пиняев и Тюкавин могут там сесть на лавку 3 эксклюзив
"Реал" рассматривает форварда "Ливерпуля" Фирмино в качестве замены Бензема
Корнеев: Сперцян - очень талантливый игрок, и я не удивляюсь, что есть интерес по нему от больших команд
AS: Роналду недоволен тренером "Аль-Насра" Руди Гарсией 1
Дьяков – о назначении Талалаева: "Химки" пытаются зацепиться за последний вагон поезда в надежде хотя бы на стыки
Энцо Фернандес: "Челси" не боится "Реал". Постараемся держать их в страхе
Личка: самый сильный тренер РПЛ прямо сейчас? Самый очевидный ответ - Сергей Семак 1
Левников: ЭСК РФС решила, что Иванов должен был удалять Соболева в матче с "Динамо" 6
Агент Кокорина: лишь после окончания сезона будет понятно, что решат между собой "Арис" и "Фиорентина"
Наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль женился в Москве 6
Холанд, Грилиш и Сане – в составах "Манчестер Сити" и "Баварии" на матч 1/4 финала ЛЧ
Левников: ЭСК РФС единогласно признала ошибочным пенальти в ворота "Динамо" в матче со "Спартаком" 14
"Арис" отправил три безответных мяча в ворота "Омонии". Кокорин отыграл 83 минуты