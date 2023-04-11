- Комиссия также единогласно признала, что здесь судья в одном моменте должен был сначала показать желтую карточку Соболеву за первое неспортивное поведение, а потом за неадекватное поведение в отношении арбитра нужно было показывать вторую желтую карточку и удалить игрока "Спартака" с поля, - приводит комментарий Левникова "Матч Премьер".
Российский центрфорвард дружины Гильермо Абаскаля Александр Соболев стал главным героем поединка 22-го тура против "Динамо". Он сумел дважды поразить ворота бело-голубых, принеся своей команде 1 очко. Примечательно, что также на счету Александра автогол. На 78-й минуте спартаковец был наказан желтой карточкой за неспортивное поведение. Форвард очень бурно отреагировал на этот эпизод. Всего в этом сезоне в активе Соболева 9 желтых карточек. Напомним, что форвард продолжает отбывать 6-матчевую дисквалификацию по итогам драки в Санкт-Петербурге между игроками "Спартака" и "Зенита" в рамках Кубка России. По итогам эпизода Александр был наказан красной карточкой. В этом сезоне форвард забил 11 голов и отдал 8 голевых пасов на своих партнеров в 27 играх за "Спартак". В следующем туре москвичи сыграют против "Торпедо".
Левников: ЭСК РФС решила, что Иванов должен был удалять Соболева в матче с "Динамо"
Ростовский рефери Сергей Иванов не показал красную карточку российскому футболисту "Спартака" Александру Соболева в поединке против "Динамо" (3:3).
Фото: "Чемпионат"