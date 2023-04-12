Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Милан
22:00
НаполиНе начат
П1 2.72X 3.06П2 3.02
Реал
22:00
ЧелсиНе начат
П1 1.76X 3.75П2 5.2

Полузащитник "Химок" Гулиев: у нас еще будут матчи с конкурентами по таблице. Ситуация исправима

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Хавбек "Химок" Аяз Гулиев признался, что не думал, останется ли он в клубе, если команда вылетит в Первую лигу.
Фото: ФК "Химки"
"Готов ли остаться в "Химках" в случае вылета? Тяжело сейчас что-то об этом говорить. Разве считаете, что я сейчас об этом думаю? Никаких мыслей вообще не было. Месяц-полтора подождем, потом смогу что-то ответить. Мы сейчас в любом случае будем максимально пытаться остаться. У "Химок" еще есть матчи с конкурентами по таблице. В принципе, пока что ситуация еще исправима. Будем на это надеяться, предпосылки есть.

26-летний Аяз Гулиев, играющий на позиции центрального полузащитника, защищает цвета "Химок" с июля прошлого года. Россиянин перешел в подмосковный клуб из тульского "Арсенала" на правах свободного агента. Воспитанник "Спартака" принял участие в 14 матчах за клуб в этом сезоне и отличился одной результативной передачей. "Химки" расположились на 15 строчке в турнирной таблице, в зоне прямого вылета в Первую лигу. От 14 места, дающего право на стыковые матчи за возможность остаться в РПЛ подмосковный коллектив на данный момент отделяют 4 очка.

Источник: Sport24


Гулиев Химки
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Карасев рассудит "Ростов" – "Зенит" и другие назначения судей на матчи 23-го тура РПЛ 1
Лэмпард - о 1/4 финала ЛЧ: "Челси" будет сосредоточен не на прошлом сезоне, а на том, чего мы можем достичь сейчас
В "Фенербахче" не подтвердили возможное участие в товарищеском турнире в Санкт-Петербурге
Точилин вошел в тренерский штаб "Сочи"
Радимов - об ошибках арбитров в пользу "Спартака" после встречи с судейским руководством: совпадение? Не думаю! 5
Генеральный директор "Ахмата" Айдамиров: Ташуев знает, что он в клубе надолго. И это не зависит от контракта и договоров
Спортивный директор "Рубина": выбрали Рахимова, потому что у него более целостный футбол, чем у Шалимова и Талалаева
Лебеденко: кажется, что команда при Клотете выдохнула, стала уверенной и раскрепостилась 1
Дьяков: если "Ростов" обыграет "Зенит", то получит психологическое преимущество 4
Спортивный директор "Рубина" Сафонов: мы на Бердыева не выходили, не общались, не разговаривали
И.о. наставника "Сочи" Хохлов: мои основные принципы, как главного тренера - не навредить
Спаллетти - о 1/4 ЛЧ против "Милана": это соревнование чемпионов, а чемпионы не жалеют себя, они находят в себе силы
Р. Гусев: игроком я думал - Газзаев делает что-то не так. С годами понял, что он не просто так добивался больших побед
Агент Мантуана: мы не говорили с "Коринтиансом" о возможном выкупе игрока
Полузащитник "Химок" Гулиев: у нас еще будут матчи с конкурентами по таблице. Ситуация исправима