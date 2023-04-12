"Готов ли остаться в "Химках" в случае вылета? Тяжело сейчас что-то об этом говорить. Разве считаете, что я сейчас об этом думаю? Никаких мыслей вообще не было. Месяц-полтора подождем, потом смогу что-то ответить. Мы сейчас в любом случае будем максимально пытаться остаться. У "Химок" еще есть матчи с конкурентами по таблице. В принципе, пока что ситуация еще исправима. Будем на это надеяться, предпосылки есть.
26-летний Аяз Гулиев, играющий на позиции центрального полузащитника, защищает цвета "Химок" с июля прошлого года. Россиянин перешел в подмосковный клуб из тульского "Арсенала" на правах свободного агента. Воспитанник "Спартака" принял участие в 14 матчах за клуб в этом сезоне и отличился одной результативной передачей. "Химки" расположились на 15 строчке в турнирной таблице, в зоне прямого вылета в Первую лигу. От 14 места, дающего право на стыковые матчи за возможность остаться в РПЛ подмосковный коллектив на данный момент отделяют 4 очка.
Источник: Sport24
Полузащитник "Химок" Гулиев: у нас еще будут матчи с конкурентами по таблице. Ситуация исправима
Хавбек "Химок" Аяз Гулиев признался, что не думал, останется ли он в клубе, если команда вылетит в Первую лигу.
Фото: ФК "Химки"