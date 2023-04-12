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Глава судей РФС Каманцев: арбитр Иванов пропустит не менее двух игр из-за двух ошибок в матче РПЛ "Спартак" – "Динамо"

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Главный судья столичного дерби между "Спартаком" и "Динамо" Сергей Иванов отстранен от судейства.
Фото: Twitter
– Главный арбитр матча 22-го тура РПЛ "Спартак" – "Динамо" (3:3) Сергей Иванов пропустит не менее двух игр из-за двух ошибок, которые он допустил в московском дерби, – приводит слова председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева ТАСС.

Напомним, рефери из Ростова-на-Дону дважды грубо ошибся по ходу встречи, что впоследствии официально подтвердил КДК РФС. В частности, Иванов "придумал" пенальти в ситуации единоборства между хавбеком "Спартака" Романом Зобниным и защитником "Динамо" Эли Дасой. Игрок красно-белых картинно изобразил фол.

Вторая ошибка связана с тем, что он не показал желтую карточку нападающему "Спартака" Александру Соболеву, которая стала бы для него второй и привела бы к удалению.


Спартак Динамо Каманцев Иванов С Зобнин Даса Соболев
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