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Канчельскис: я точно не вижу "Спартак" в тройке. Для меня главное, чтобы он занял четвертое место в конце сезона РПЛ

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Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Фиорентины" Андрей Канчельскис оценил шансы "Спартака" на завоевание медалей по итогам чемпионата России.
Фото: Twitter
– Понятно, что "Зенит" будет чемпионом. Мне кажется, в тройку РПЛ по итогам сезона попадут еще "Ростов" и ЦСКА. Я точно не вижу там "Спартака". Думаю, "Ростов" дотянет до второго места – они этого заслуживают.

Конечно, ЦСКА всегда был командой, которая ставит перед собой высокие задачи и имеет большие амбиции, но мне кажется, они будут третьими. Для меня самое главное, чтобы "Спартак" занял четвертое место в конце сезона. Буду на это надеяться, – признался Канчельскис в интервью "Чемпионату".

По итогам 22 туров чемпионата России питерский "Зенит" имеет комфортный отрыв в девять очков перед ближайшим преследователем "Ростовом". В активе сине-бело-голубых 54 очка, у донского коллектива – 45. "Спартак" заработал 42 очка за восемь туров до финиша. Этот показатель позволяет команде Гильермо Абаскаля располагаться в тройке сильнейших в РПЛ. Однако на пятки красно-белым наступает ЦСКА, у которого всего на 1 очко меньше (41). Грозненский "Ахмат" по итогам минувшего тура сравнялся с "Динамо" по набранным очкам, но опередил бело-голубых по результату очной встречи.


Спартак Зенит Ростов ЦСКА
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