- Для меня самый популярный клуб России — ЦСКА. У "Спартака" есть Кубок УЕФА? Вот и все вопросы сняты. Что касается напряжения, то я его не чувствовал от их фанатов, потому что наших всегда было больше, - приводит мнение Дуду "РБ Спорт".
Бразилец Дуду, игравший на позиции центрального полузащитника, пополнил состав ЦСКА в феврале 2005 года. Футболист сыграл за армейский коллектив 107 игр, в которых сумел забить 10 голов и столько же раз ассистировать своим партнерам по команде. Дуду покинул клуб в 2008 году, увезя из России 6 трофеев (2 чемпионских титула, 2 Кубка России и 2 Суперкубка России). После ЦСКА бразилец поиграл в Греции и Бразилии. Свою игровую карьеру он закончил в 2019 году. 15 апреля Дуду исполнится 40 лет.Ранее дискуссии о самом популярном клубе в России возникали между болельщиками "Зенита" и "Спартака". В 2016 году ВЦИОМ, проведя опрос, установил, что лидером по узнаваемости является петербуржский клуб.
Дуду: для меня самый популярный клуб России - ЦСКА. У "Спартака" есть Кубок УЕФА?
Экс-игрок ЦСКА из Бразилии Дуду поделился своими соображениями по поводу дискуссии о самом популярном клубе России.
Фото: "Чемпионат"