- "Динамо" — элитарный подход, не позволяет себе ничего на грани. Стильно, но выдержанно. "Спартак" (по крайней мере, раньше) был на скандалах, хайпе. Это не так плохо, но вот в "Что? Где? Когда?" бывают стеб и подколы — а клуб так и остается элитарным, поэтому вопрос в подаче, - приводит мнение Лысенко Sport24.
В текущем розыгрыше национального первенства "Спартак" располагается на 3-й строчке, имея в своем активе 42 очка. Дружина Абаскаля отстает от идущего вторым "Ростова" на 3 балла и от лидирующего "Зенита" на 12 очков. "Динамо" занимает 5 место, набрав 36 очков. Отметим, что столичные коллективы в предыдущем сезоне разыграли между собой Кубок России. В решающем поединке красно-белые, возглавляемые итальянцем Пауло Ваноли, забили по голу в каждом из таймов. Точными ударами отметились Соболев и Промес. У "Динамо" гол на свой счет записал Захарян. Отметим, что на официальном ютуб-канале "Динамо" 70 тысяч подписчиков, а у "Спартака" более 320 тысяч.
Экс-пресс-атташе "Динамо" Лысенко: "Спартак" — на скандалах, хайпе. Бело-голубые — элитарный подход
Бывшая пресс-атташе "Динамо" Полина Лысенко поделилась мыслями о подходе "Спартака" и бело-голубых к медиа.
Фото: ФК "Динамо"