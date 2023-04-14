- Мне всегда хочется обыграть "Спартак", но это не делает его более особенным, по сравнению с другими нашими топ-клубами. "Спартак" — перевернутая страница для меня. Иногда даже не хочется про него разговаривать. Все что было в "Спартаке", хочу забыть, как страшный сон, - приводит комментарий Глушенкова Sport24.
Российский центрфорвард Максим Глушенков пополнил состав "Спартака" зимой 2019 года. С того момента игрок сыграл за столичный коллектив всего 11 поединков, в которых не сумел отметиться какими-либо голевыми действиями. В основном футболист выступал в аренде, где защищал цвета "Химок" и "Крыльев Советов". Летом 2022 года самарцы выкупили игрока. Этой зимой Максим вернулся в Москву, перебравшись в "Локомотив" (2 мяча 2 ассиста в 8 матчах). Всего в этом сезоне Глушенков забил 8 голов и оформил 8 ассистентских действий в 29 играх. Отметим, что в сезоне 2020/2021 Глушенков, выступая за "Химки", сумел поразить ворота "Спартака", но это не помогло химчанам. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу москвичей. В июле игроку исполнится 24 года. В следующем туре РПЛ "Локомотив" приедет в гости к "Оренбургу".
Глушенков: "Спартак" - перевернутая страница для меня. Иногда даже не хочется про него разговаривать
Экс-игрок "Спартака" Максим Глушенков высказался по поводу своего отношения к московскому клубу.
Фото: ФК "Спартак"