- Сможет ли Чалов занять первое место в бомбардирской гонке? Сейчас у Промеса и Малкома по 16 голов, а у Писарского - 14. Многое будет зависеть от конкурентов. У "Спартака" сейчас есть небольшие проблемы. Думаю, Промес в этом сезоне уже не будет забивать, а с Малкомом ничего непонятно. Наверное, свой тройку голов бразилец ещё забьёт, так что Чалову в любом случае есть куда стремиться, - приводит мнение Гришина "Евро-Футбол.Ру".
В данный момент в гонке голеадоров российского первенства лидирует новоиспеченный гражданин России Малком, защищающий цвета "Зенита". Он 16 раз поразил ворота соперников. Столько же мячей по итогам 22 туров записал на свой счет голландец Квинси Промес. Отметим, что зенитовец находится выше, так как по регламенту при равном количестве голов преимущество отдается игроку, который забил меньше голов с пенальти. Тройку лидеров замыкает российский центрфорвард "Крыльев Советов" Владимир Писарский. У него 14 голов. Форвард ЦСКА Федор Чалов записал на свой счет 13 мячей. Отметим, что Промес, получивший повреждение в 21 туре против "Ахмата" (0:0), до сих пор залечивает свою травму и не принимает участие в играх. В эти выходные дружина Абаскаля в гостях сыграет с аутсайдером РПЛ "Торпедо".
Гришин: думаю, Промес в этом сезоне уже не будет забивать
Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин поделился своими мыслями по поводу бомбардирской гонки в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"