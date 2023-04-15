"Торпедо" в эти минуты проигрывает "Спартаку" на своем домашнем поле, пропустив два безответных мяча от Кейта Бальде и Романа Зобнина. На 45-й минуте главный рефери поединка Павел Шадыханов показал красную карточку наставнику автозаводцев Жозепу Клотету. Тренер покинул поле необычным способом. Он перелез через забор стадиона "Лужников".
Жозеп Клотет был утвержден тренером "Торпедо" в конце марта этого года. У руля москвичей испанец проводит свой 3 поединок. Ранее автозаводцы уступили в гостях "Ростову" (1:2) и отправили два безответных мяча в ворота своего конкурента в борьбе за выживание "Факела" (2:0).
Наставник "Торпедо" Клотет полез через забор после удаления
Испанский наставник "Торпедо" Жозеп Клотет получил красную карточку в игре 23-го тура РПЛ против "Спартака".
скриншот: трансляция "Матч ТВ"