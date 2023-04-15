Тренер "Урала" Ермакович: обыгрывать такие команды, как ЦСКА, можно, если только реализуешь свои моменты

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ХимкиЗавершен
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Динамо
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Нижний НовгородЗавершен
Сочи
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КраснодарЗавершен
Урал
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ЦСКАЗавершен
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СпартакЗавершен
П1 225X 13.4П2 1.04

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Енисей
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БалтикаЗавершен
П1 15X 1.13П2 10.5
Уфа
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АкронЗавершен
П1 15.5X 1.07П2 14.6
Родина
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен
Волга Ул
0 - 0 0 0
Арсенал ТулаЗавершен
Рубин
3 - 0 3 0
ШинникЗавершен
КАМАЗ
0 - 2 0 2
ВелесЗавершен
Нефтехимик
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Краснодар-2Завершен
Кубань
2 - 2 2 2
СКА-ХабаровскЗавершен

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Астон Вилла
3 - 0 3 0
НьюкаслЗавершен
Тоттенхэм
2 - 3 2 3
БорнмутЗавершен
Саутгемптон
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Кристал ПэласЗавершен
Эвертон
1 - 3 1 3
ФулхэмЗавершен
Вулверхэмптон
2 - 0 2 0
БрентфордЗавершен
Челси
1 - 2 1 2
Брайтон энд ХоувЗавершен
Манчестер Сити
3 - 1 3 1
Лестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

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Вильярреал
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ВальядолидЗавершен
П1 555X 17П2 1.01
Атлетик
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Реал СосьедадЗавершен
Бетис
3 - 1 3 1
ЭспаньолЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

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Болонья
1 - 1 1 1
МиланЗавершен
Наполи
0 - 0 0 0
ВеронаЗавершен

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Кельн
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МайнцЗавершен
Бавария
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ХоффенхаймЗавершен
Штутгарт
3 - 3 3 3
Боруссия ДЗавершен
РБ Лейпциг
3 - 2 3 2
АугсбургЗавершен
П1 1.02X 17П2 270
Айнтрахт
1 - 1 1 1
Боруссия МЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

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Ренн
3 - 0 3 0
РеймсЗавершен
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Тренер "Урала" Ермакович: обыгрывать такие команды, как ЦСКА, можно, если только реализуешь свои моменты

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Тренер "Урала" Александр Ермакович прокомментировал поражение команды от ЦСКА в игре 23-го тура чемпионата России (1:2).
Фото: ФК "Урал"
"Все на поверхности. Было достаточно моментов, могли забивать не один гол, но исполнение подвело. Сами пропустили ненужный быстрый гол, который не вытекал из логики матча. Обыгрывать такие команды, как ЦСКА, можно, если только реализуешь моменты. Если мы не победили и не реализовали моменты, хвалить команду не за что. Не все удалось из задуманного", - приводит слова тренера "Матч ТВ".

"Урал" на своем поле проиграл столичному ЦСКА в матче 23-го тура российской Премьер-лиги. "Армейцы" забили по голу в каждом из таймов, но что уральцы ответили только реализованным одиннадцатиметровым Рая Влута. По итогам встречи ЦСКА набрал 44 балла и поднялся на 3-ю строчку в турнирной таблице. Подопечные Владимира Федотова отстают от занимающего 2-е место "Ростова" на одно очко. Ростовчане имеют матч в запасе. Уральский коллектив занимает 10-е место с 25 набранными очками. Напомним, наставник команды Виктор Гончаренко пропускал поединок с ЦСКА из-за дисквалификации. "Урал" потерпел 4 поражения в РПЛ кряду.


Ермакович Урал ЦСКА
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