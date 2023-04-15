"Все на поверхности. Было достаточно моментов, могли забивать не один гол, но исполнение подвело. Сами пропустили ненужный быстрый гол, который не вытекал из логики матча. Обыгрывать такие команды, как ЦСКА, можно, если только реализуешь моменты. Если мы не победили и не реализовали моменты, хвалить команду не за что. Не все удалось из задуманного", - приводит слова тренера "Матч ТВ".
"Урал" на своем поле проиграл столичному ЦСКА в матче 23-го тура российской Премьер-лиги. "Армейцы" забили по голу в каждом из таймов, но что уральцы ответили только реализованным одиннадцатиметровым Рая Влута. По итогам встречи ЦСКА набрал 44 балла и поднялся на 3-ю строчку в турнирной таблице. Подопечные Владимира Федотова отстают от занимающего 2-е место "Ростова" на одно очко. Ростовчане имеют матч в запасе. Уральский коллектив занимает 10-е место с 25 набранными очками. Напомним, наставник команды Виктор Гончаренко пропускал поединок с ЦСКА из-за дисквалификации. "Урал" потерпел 4 поражения в РПЛ кряду.
Тренер "Урала" Ермакович: обыгрывать такие команды, как ЦСКА, можно, если только реализуешь свои моменты
Тренер "Урала" Александр Ермакович прокомментировал поражение команды от ЦСКА в игре 23-го тура чемпионата России (1:2).
Фото: ФК "Урал"