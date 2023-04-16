Журова – о гражданстве Малкома и Клаудиньо: возможно, хотят реализовать амбиции, которых не было в своей стране

Депутат Светлана Журова поделилась мнением с Rusfootball.info по поводу мотивации игроков " Зенита " Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.

Фото: ФК "Зенит"

– Вы понимаете: зачем Клаудиньо и Малкому российский паспорт?



– Спортсмены на каком-то этапе получают гражданство, возможность реализовать свои амбиции, которых не было в своей стране. Скорее всего, они уедут обратно. Как и наши. Достаточно часто они получают гражданство другой страны, выступают, понимают и возвращаются обратно.



Для спортсменов важно себя реализовать. Первоначально так он настроен. Бразильцам надо на них обижаться, а не нам на них. Они уехали из своей страны по большому счету в угоду российского гражданства, а они для нас были приходящие. Пришли и ушли. На этот счет переживать не стоить.



Я всегда привожу Виктора Ана. Он не только был играющим, бегающем тренером. Он помог сборной, рассказал тайны и секреты тактической борьбы. Конечно, наша сборная в Сочи завоевала медаль. Или Вик Уайлд полезен сборной. Поэтому какие-то случаи суперполезны. Даже если он уедет в свою страну, не вижу в этом ничего такого. Да, двойное гражданство. Он же не отказывается от своего гражданства полностью.



Говорить, что они перестали любить свою родину, перестали быть рожденными на той территории, мы не можем от них даже этого требовать. Это не очень правильно. Да, человек получает гражданство. Возможно, ему налоги выгоднее платить, женились они тут. У каждого свое. Может быть, из-за налогов. Здесь меньше платить, чем в своей стране.