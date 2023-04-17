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РПЛ представила клубам два проекта структуры календаря в сезоне-2023/24

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Российская Премьер-Лига предложила клубам-участникам два варианта проведения чемпионата России в сезоне-2023/24.
Фото: РПЛ
По сведениям источника, базовый проект календаря предусматривает игры чемпионата страны с 23 июля по 26 мая при матче за Суперкубок России 15 июля. При таком расписании в 2023 году будут сыграны восемнадцать туров до зимнего перерыва. При этом заключительный, 18-й тур 2023 года намечен на 10 декабря. Чемпионат возобновится, как и в этом сезоне, 3 марта.

Вторая схема проведения соревнований предполагает матч за Суперкубок 8 июля. Тогда чемпионат страны стартует 16 июля, а завершится 26 мая. 18-й тур, который станет заключительным в 2023 году перед зимней паузой, будет сыгран 3 декабря.

Игры второй части сезона РПЛ при обоих вариантах календаря возобновятся 3 марта. Оба графика предусматривают международное окно с 12 по 20 июня, во время которого ожидается участие сборной России в турнире в Азии.

Источник: "РБ Спорт"


Сборная России
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