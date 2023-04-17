- Матч с "Ростовом" получился интересным. Просматривалась тактика, да и эмоции были с первых минут. Учитывая, что у "Зенита" мало эмоциональных матчей, когда необходимо включаться и настраиваться, то тут была именно такая игра. Соперник был вполне амбициозным, учитывая и фигуру тренера, - передает слова Игонина "Чемпионат".
Матч 23 тура Российской премьер-лиги "Ростов" - "Зенит" завершился с ничейным счетом 0:0, при этом хозяева поля уступили гостям по количеству ударов по воротам (10:14), но превзошли сине-бело-голубых по ударам в створ (4:1). В турнирной таблице по итогам этой игры сохранился 9-очковый разрыв между "Зенитом" и "Ростовом", который является ближайшим преследователем петербуржцев в борьбе за чемпионство.
Игонин: у "Зенита" мало эмоциональных матчей, когда необходимо включаться. С "Ростовом" была именно такая игра
Экс-защитник "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал матч петербуржцев против "Ростова" (0:0) в 23 туре чемпионата России.
Фото: телеканал "Санкт-Петербург"