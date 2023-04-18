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"Урал" обратился в ЭСК РФС по назначенному пенальти в матче с ЦСКА

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"Урал" попросил Экспертно-судейскую комиссию проанализировать 11-метровый в их ворота в поединке 23-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).
Фото: ФК "Урал"
- Экспертно?судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) получила от "Урала" обращение по назначенному пенальти в матче с ЦСКА, - приводит сообщение службы коммуникации РФС "Матч ТВ".

"Урал" дома уступил ЦСКА, проиграв в национальном первенстве 4-й раз подряд. По итогам первой половины игры на табло екатеринбургской арены горели 1:0 в пользу дружины Владимира Федотова Свою фамилию в протокол записал форвард москвичей Антон Заболотный. Во втором тайме на 58-й минуте матча произошел довольно спорный эпизод, в ходе которого судья из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов после просмотра ВАР наказал екатеринбуржцев 11-метровым за фол на нападающем ЦСКА Федоре Чалове. К мячу подошел сам потерпевший и сделал счет 2:0. "Уралу" удалось отквитать один мяч благодаря голу форварда Рая Влута с пенальти.


ЭСК Урал ЦСКА
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