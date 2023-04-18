- Сегодня пара Дзюба — Глушенков по эффективности взаимодействий равна паре Бензема — Винисиус. Часто Дзюбе предъявляют претензии, чтобы он находился как можно чаще по створу. Такие же претензии в своё время предъявляли Бензема, - приводит мнение Григоряна YouTube-канал "Коммент.Шоу".
Форварды Максим Глушенков и Артем Дзюба пополнили состав "Локомотива" зимой этого года. Экс-игрок "Зенита" провел за москвичей в рамках национального первенства 6 игр, в которых сумел забить 6 голов и оформить 4 голевых паса. Глушенков провел за дружину Михаила Галактионова 9 поединков. За этот отрезок воспитанник школы "Чертаново" забил 4 гола и отдал 2 ассиста. В минувшие выходные "Локомотив" разгромил "Оренбург" Марцела Лички, отправив в их ворота 4 мяча. Два мяча на свой счет записал Глушенков, а Дзюба сумел отметиться 3 результативными передачами. Бразилец Винисиус и француз Карим Бензема защищают цвета "Реала".
Григорян: сегодня Дзюба и Глушенков по эффективности равны Бензема и Винисиусу
Известный тренер Александр Григорян поделился мыслями по поводу игры Артема Дзюбы и Максима Глушенкова за "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"