Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Наполи
22:00
МиланНе начат
П1 1.9X 3.6П2 4.5
Челси
22:00
РеалНе начат
П1 2.75X 3.65П2 2.59
 Реклама betboom Бонус до 7000Р
новым клиентам

Григорян: сегодня Дзюба и Глушенков по эффективности равны Бензема и Винисиусу

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Известный тренер Александр Григорян поделился мыслями по поводу игры Артема Дзюбы и Максима Глушенкова за "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"
- Сегодня пара Дзюба — Глушенков по эффективности взаимодействий равна паре Бензема — Винисиус. Часто Дзюбе предъявляют претензии, чтобы он находился как можно чаще по створу. Такие же претензии в своё время предъявляли Бензема, - приводит мнение Григоряна YouTube-канал "Коммент.Шоу".

Форварды Максим Глушенков и Артем Дзюба пополнили состав "Локомотива" зимой этого года. Экс-игрок "Зенита" провел за москвичей в рамках национального первенства 6 игр, в которых сумел забить 6 голов и оформить 4 голевых паса. Глушенков провел за дружину Михаила Галактионова 9 поединков. За этот отрезок воспитанник школы "Чертаново" забил 4 гола и отдал 2 ассиста. В минувшие выходные "Локомотив" разгромил "Оренбург" Марцела Лички, отправив в их ворота 4 мяча. Два мяча на свой счет записал Глушенков, а Дзюба сумел отметиться 3 результативными передачами. Бразилец Винисиус и француз Карим Бензема защищают цвета "Реала".


Григорян Дзюба Глушенков Локомотив Реал Бензема Винисиус
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Титов: у "Спартака" нет лидера. Нет дядьки, как Горлукович, который мог рявкнуть, и все понимали, что надо просыпаться
Широков: для Дзюбы важны эмоции. В "Локомотиве" они у него есть
Карасев рассудит ЦСКА – "Локомотив" и другие назначения судей на матчи 24-го тура РПЛ 1
Григорян: сегодня Дзюба и Глушенков по эффективности равны Бензема и Винисиусу 3
Дьяков: вылет из РПЛ - самое значимое событие для "Динамо", потому что побед и трофеев у них нет эксклюзив
Титов: эмоции Абаскаля? Испанец видит, что команда может сыграть сильнее 1
Аленичев: однозначно я не согласился бы тренировать "Химки" 1
"Урал" обратился в ЭСК РФС по назначенному пенальти в матче с ЦСКА 2
Клаудиньо – о ничьей с "Ростовом": теперь до финиша на одну игру меньше, отрыв от соперника сохранился прежним
Игрок "Торпедо" Андре: Малком - лучший легионер РПЛ на данный момент 3
Защитник "Спартака" Чернов: "Акрон" выбил "Локомотив" и "Динамо" - легкой игры не будет
Мюллер - о матче с "Манчестер Сити": мы верим, что у нас все еще есть шанс. Нам не нужно вести 3:0 после 10-й минуты 1
Нобоа: поздравляю "Динамо" со столетием! Пусть великий клуб побеждает 1
Защитник "Динамо" Даса: Смолов - один из лидеров команды. Федор должен продолжать играть в том же духе
Sky Sport: "Бавария" подписала контракт с Лаймером до 2027-го. Хавбек перейдет из "Лейпцига" летом бесплатно