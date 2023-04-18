- Пока об этом говорить рано. Конечно, хотелось бы выиграть золотые медали как можно раньше, особенно в игре со "Спартаком", однако загадывать наперед не стоит, мы идем от игры к игре, - приводит комментарий Сергеева Bobsoccer.
"Зенит" после 23 туров располагается на 1-й позиции в национальном первенстве. Отрыв от "Ростова" насчитывает 9 очков. "Спартак" же петербуржцы опережают на 10 баллов. Для того, чтобы поединок со "Спартаком", который пройдет в рамках 26 тура РПЛ, стал чемпионским дружине Семака необходимо увеличивать свой отрыв от ближайших преследователей. Российский центрфорвард Иван Сергеев, перебравшийся в "Зенит" зимой 2022 года, в предыдущем сезоне завоевал вместе с командой чемпионский титул. Это первые золотые медали РПЛ Сергеева в карьере. В этом сезоне форвард провел в российском первенстве 19 игр, в которых он сумел забить 8 голов, а также оформил 5 голевых пасов.
Сергеев: хотим выиграть золотые медали в игре со "Спартаком", ждем полные трибуны
Российский форвард "Зенита" Иван Сергеев высказался о матче, в котором хотелось бы выиграть золотые медали.
Фото: ФК "Зенит"