- Дата Суперкубка? В проекте структуры календаря стоит дата - 15 июля. На общем собрании определимся, когда стартуем, и за неделю до старта состоится матч за Суперкубок, он пройдет в старом формате - из одного матча. Что касается новых форматов этого турнира, то вариант с составом участников из 4 команд представляется мне интересным. Но речь идет не о ближайшем турнире. Когда он пройдет? Теоретически он может пройти и зимой, - цитирует Алаева "РБ Спорт".
С 2003 года в российском футболе перед началом каждого следующего сезона разыгрывается Суперкубок - трофей, который получает победитель матча между чемпионом страны и обладателем Кубка ибо серебряным призером (в случаях "золотого дубля"). К настоящему моменту Суперкубок России разыгрывался 20 раз, наибольшее количество раз его завоевывали ЦСКА и "Зенит" - по 7. 3 Суперкубка в активе у "Локомотива", 2 - у "Рубина", 1 - у "Спартака". Действующим обладателем этого трофея является "Зенит", который победил "Спартак" 9 июля 2022 года со счетом 4:0.
В Испании розыгрыш Суперкубка проводится в виде мини-турнира с участием 4 команд - в этом формате помимо чемпиона и обладателя Кубка за трофей также могут побороться серебряный призер чемпионата и финалист Кубка.
Алаев - о Суперкубке России: представляется интересным формат с составом участников из 4 команд
Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос о дате Суперкубка России.
Фото: ФК "Зенит"