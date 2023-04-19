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Алаев - о Суперкубке России: представляется интересным формат с составом участников из 4 команд

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Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос о дате Суперкубка России.
Фото: ФК "Зенит"
- Дата Суперкубка? В проекте структуры календаря стоит дата - 15 июля. На общем собрании определимся, когда стартуем, и за неделю до старта состоится матч за Суперкубок, он пройдет в старом формате - из одного матча. Что касается новых форматов этого турнира, то вариант с составом участников из 4 команд представляется мне интересным. Но речь идет не о ближайшем турнире. Когда он пройдет? Теоретически он может пройти и зимой, - цитирует Алаева "РБ Спорт".

С 2003 года в российском футболе перед началом каждого следующего сезона разыгрывается Суперкубок - трофей, который получает победитель матча между чемпионом страны и обладателем Кубка ибо серебряным призером (в случаях "золотого дубля"). К настоящему моменту Суперкубок России разыгрывался 20 раз, наибольшее количество раз его завоевывали ЦСКА и "Зенит" - по 7. 3 Суперкубка в активе у "Локомотива", 2 - у "Рубина", 1 - у "Спартака". Действующим обладателем этого трофея является "Зенит", который победил "Спартак" 9 июля 2022 года со счетом 4:0.

В Испании розыгрыш Суперкубка проводится в виде мини-турнира с участием 4 команд - в этом формате помимо чемпиона и обладателя Кубка за трофей также могут побороться серебряный призер чемпионата и финалист Кубка.


Суперкубок России РПЛ Алаев
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