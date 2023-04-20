Документ включает в себя восемь пунктов. Самым важным из предложений является частичная отмена закона. Предлагается оставить паспорта болельщиков только на играх чемпионата России повышенной категории опасности. К ним относятся матчи, в которых задействованы ведущие клубы РПЛ. Кроме того, предлагается пропускать на арену на все матчи без Fan ID детей до 14 лет и участников соревнования (футболистов, тренеров, административный персонал).
Отмечается, что это было сделано в рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина после проведения встреч и заседаний, посвященных картам болельщика. Выводы о целесообразности упрощения использования Fan ID были сделаны после того, как АСИ выслушало все заинтересованные стороны.
Источник: "Чемпионат"
Правительству РФ предложено оставить Fan ID только на матчах РПЛ повышенной категории опасности
Агентство стратегических инициатив направило в правительство РФ пакет предложений по упрощению использования закона о Fan ID.
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