- Кукуляк судит в Хабаровске, будет хорошо судить - будет работать в РПЛ. Никаких отстранений по нему не было. Была низкая оценка, пропускал матчи. Как он себя чувствует? В Хабаровске узнаем, как он себя чувствует. Он говорит, что чувствует себя хорошо, посмотрим, - передает слова Каманцева ТАСС.
36-летний российский арбитр Евгений Кукуляк 15 марта стал участником судейского скандала после того, как в матче второго этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России "Зенит" - "Динамо" (1:1, пен. 4:5) не назначил после личного видеопросмотра 11-метровый удар в ворота сине-бело-голубых за удар по ноге нападающего Константина Тюкавина со стороны полузащитника Клаудиньо. ЭСК при президенте РФС признала это решение ошибочным, после чего рефери не получал назначений на матчи. 22 апреля Кукуляк в должности главного арбитра будет работать на игре 28 тура Первой лиги "СКА-Хабаровск" - "Волга" Ульяновск.
Каманцев: по Кукуляку отстранений не было. Хорошо отсудит в Хабаровске - будет работать в РПЛ
Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал, при каких условиях рефери Евгений Кукуляк вернется к работе на матчах РПЛ.
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