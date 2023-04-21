– Как послушаешь "бывших", то диву даешься, как это они все знают: какую тактику избрать, кого ставить в состав, какие замены делать. Но это лишь фантазии Аленичева. Правда в том, что сами они годами не тренируют, а когда и тренировали, то ничего не добились, потому-то с ними клубы и расстались.
Самое простое – обвинить тренера, обозвать физруком, и среди ребят на поле найти крайнего, а лучше двух-трех для убедительности, и на них спустить всех собак. Как быстро толпа уничтожает тренера, и теперь он не hero, а zero. А может сначала надо постучаться в кабинеты? Вдруг кто-то голос подаст, – приводит слова Салиховой Metaratings.
Напомним, после поражения московского "Спартака" от тольяттинского "Акрона" со счетом 1:2 в Кубке России главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль попал под обструкцию общественности. Одним из ярых критиков выступил бывший наставник московской команды Дмитрий Аленичев. 50-летний специалист обвинил испанца в том, что он утратил контроль над раздевалкой, а также предположил, что у него на руках имеются предложения от других клубов.
"Спартак" одержал всего одну победу в последних семи матчах чемпионата и Кубка России. После вылета из кубкового турнира команда Гильермо Абаскаля сосредоточится на борьбе за медали в Российской Премьер-Лиге. За 7 туров до финиша сезона красно-белые с 45 очками замыкают тройку лидеров и отстают на минимальное расстояние от идущего вторым "Ростова". На пятки "Спартаку" наступает ЦСКА, у которого 44 балла.
Зарема – о словах Аленичева: как послушаешь "бывших", то диву даешься, как они все знают. Теперь тренер не hero, а zero
Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, отреагировала на критику в адрес главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля со стороны Дмитрия Аленичева.
Фото: ФК "Спартак"