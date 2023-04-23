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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
1 - 3 1 3
РостовЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
Крылья СоветовЗавершен
П1 1.07X 8П2 125
Ахмат
1 - 0 1 0
СочиЗавершен
ЦСКА
19:30
ЛокомотивНе начат
П1 1.74X 3.85П2 4.6

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Краснодар-2
1 - 1 1 1
КубаньЗавершен
П1 7.6X 1.15П2 16.5

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
6 - 1 6 1
ТоттенхэмЗавершен
Борнмут
0 - 4 0 4
Вест ХэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эльче
0 - 2 0 2
ВаленсияЗавершен
Барселона
1 - 0 1 0
Атлетико2 тайм
П1 1.22X 5.55П2 33
Мальорка
19:30
ХетафеНе начат
П1 2.66X 2.7П2 3.6
Севилья
22:00
ВильярреалНе начат
П1 2.85X 3.35П2 2.66

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
0 - 3 0 3
ИнтерЗавершен
Монца
3 - 2 3 2
ФиорентинаЗавершен
П1 1.03X 16П2 500
Удинезе
3 - 0 3 0
КремонезеЗавершен
Милан
19:00
ЛеччеНе начат
П1 1.58X 4П2 7
Ювентус
21:45
НаполиНе начат
П1 3.25X 3.05П2 2.56

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
4 - 0 4 0
Шальке-04Завершен
Байер
0 - 0 0 0
РБ Лейпциг1 тайм
П1 3.05X 3.45П2 2.37
Боруссия М
20:30
УнионНе начат
П1 2.48X 3.35П2 3.1

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реймс
0 - 2 0 2
СтрасбургЗавершен
Лорьян
0 - 1 0 1
ТулузаЗавершен
П1 400X 17П2 1.02
Аяччо
0 - 0 0 0
БрестЗавершен
П1 26X 1.15П2 7.4
Ницца
1 - 2 1 2
КлермонЗавершен
П1 251X 9П2 1.06
Нант
2 - 2 2 2
ТруаЗавершен
Монпелье
0 - 0 0 0
Ренн1 тайм
П1 3.6X 2.69П2 2.53
Лион
21:45
МарсельНе начат
П1 2.69X 3.55П2 2.69

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0 - 0 0 0
Манчестер Юнайтед1 тайм
П1 2.31X 3.85П2 2.97
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Гончаренко – о поражении от "Ростова": мы пока не можем найти внутренние резервы

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Наставник "Урала" Виктор Гончаренко поделился своей точкой зрения на исход поединка с "Ростовом" (1:3) в рамках 24-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Урал"
- Мне нравится, что независимо от того, как развивается игра, команда с характером идет вперед, у нее есть душа. Все играют на максимуме. Но мы пока не можем найти внутренние резервы, чтобы справиться с третьей игрой за 6–8 дней. Эмоционально немного съезжаем, не можем втянуться с первых минут, - приводит комментарий Гончаренко "Матч ТВ".

"Урал" на своей домашней арене не сумел справиться с "Ростовом", пропустив три мяча. Голами отметились Комличенко (дубль) и Осипенко, реализовавший пенальти. Гол "Урала" на свой счет записал хорват Даниель Мишкич, играющий на позиции центрального хавбека. "Урал" не может набрать очки в РПЛ уже в 5-й игре подряд. Отметим, что ранее черно-оранжевый коллектив имел 16-матчевую серию без поражений. Сейчас екатеринбуржцы идут на 11-позиции, имея в своем активе 25 очков. Дружина Виктора Гончаренко опережает идущий на 13 месте "Пари НН" на 6 баллов. В следующем туре шмели приедут в гости к "Краснодару". Примечательно, что ранее Гончаренко возглавлял южан.


Гончаренко Урал Ростов
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