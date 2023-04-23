- Мне нравится, что независимо от того, как развивается игра, команда с характером идет вперед, у нее есть душа. Все играют на максимуме. Но мы пока не можем найти внутренние резервы, чтобы справиться с третьей игрой за 6–8 дней. Эмоционально немного съезжаем, не можем втянуться с первых минут, - приводит комментарий Гончаренко "Матч ТВ".
"Урал" на своей домашней арене не сумел справиться с "Ростовом", пропустив три мяча. Голами отметились Комличенко (дубль) и Осипенко, реализовавший пенальти. Гол "Урала" на свой счет записал хорват Даниель Мишкич, играющий на позиции центрального хавбека. "Урал" не может набрать очки в РПЛ уже в 5-й игре подряд. Отметим, что ранее черно-оранжевый коллектив имел 16-матчевую серию без поражений. Сейчас екатеринбуржцы идут на 11-позиции, имея в своем активе 25 очков. Дружина Виктора Гончаренко опережает идущий на 13 месте "Пари НН" на 6 баллов. В следующем туре шмели приедут в гости к "Краснодару". Примечательно, что ранее Гончаренко возглавлял южан.
Гончаренко – о поражении от "Ростова": мы пока не можем найти внутренние резервы
Наставник "Урала" Виктор Гончаренко поделился своей точкой зрения на исход поединка с "Ростовом" (1:3) в рамках 24-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Урал"