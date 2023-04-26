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Артемий Лебедев – о навигации на стадионе ЦСКА: нужен вход №11, подхожу, а это 1.1. У вас, что, цифры кончаются?

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Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев поделился мнением по поводу навигации на "ВЭБ Арене".
Фото: Sport24
- О навигации на стадионе ЦСКА. Я не знаю, кто её создавал. Мне нужен был вход No11. Идешь-идешь – смотришь, написано "11". Подходишь, а это, оказывается, "1.1". Кому пришла в голову такая идея – глубочайшая загадка. вход "1.1"?! У вас, что, цифры кончаются? Сделайте пятьсот цифр – хватит до конца жизни на всех. Главное, чтобы они не путались! – возмутился на свою Rutube-канале Лебедев.

"ВЭБ Арена" является домашним стадионом футбольного клуба ЦСКА. Спортивное сооружение было введено в эксплуатацию в 2016 году. Первый матч на арене состоялся в сентябре 2016 года. Тогда армейский коллектив, возглавляемый Леонидом Слуцким, порадовал своих болельщиков разгромом "Ахмата" (тогда клуб выступал под названием "Терек") (3:0) из Грозного. Свои фамилии в протокол записали ивуарийский центрфорвард Ласина Траоре, оформивший дубль, и шведский нападающий Карлос Страндберг. Оба футболиста уже давно не защищают цвета московского коллектива. Общая вместимость домашней арены ЦСКА составляет примерно 30114 тысяч человек. ЦСКА проведет свой матч на "ВЭБ Арене" на следующей неделе. В гости к армейцам приедет "Оренбург".


ЦСКА
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