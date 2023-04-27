– Когда в 2014 году я задумывался о получении российского паспорта, то все-таки думал, что не буду проводить так много времени в России. К тому же я уже тогда был женат и думал, что уеду обратно домой.
Что касается российского гражданства сейчас – я уже сдал все документы, жду получения, – приводит слова Нобоа Sport24.
38-летний эквадорец играет в России шестнадцатый год – с 2007-го. Его первым российским клубом стал казанский "Рубин". Далее он защищал цвета московского "Динамо", "Ростова" и санкт-петербургского "Зенита".
Летом 2019-го Нобоа перебрался в "Сочи", за который неизменно выступает с тех пор. В нынешнем сезоне бывший полузащитник сборной Эквадора провел 21 матч за южан, забив 11 голов и отдав 2 результативные передачи.
По итогам 24 туров "Сочи" располагается на 9-м месте в таблице чемпионата России, имея на счету 31 очко. В воскресенье, 30 апреля, команда Дмитрия Хохлова на своем поле примет московское "Торпедо".
Полузащитник "Сочи" Нобоа – о получении российского гражданства: я уже сдал все документы, жду получения
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа признался, что в ближайшее время получит российский паспорт.
Фото: ФК "Сочи"